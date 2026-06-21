Staff Allegri al Napoli: due addii e una conferma del gruppo tecnico di Conte Allegri cambia lo staff tecnico al Napoli: l'allenatore saluterà due componenti

Sta per iniziare l'avventura di Massimiliano Allegri al Napoli, che guiderà la squadra azzurra nella prossima stagione. La data dell'annuncio, infatti, si avvicina sempre di più, anche se si vedrà il tecnico all'opera a partire dal ritiro di Dimaro Folgarida. La preseason azzurra inizierà il 17 luglio in Trentino fino al 27 e proseguirà poi a Castel di Sangro dal 30 al 13 agosto.

Per la sua esprienza al Napoli, però, Allegri potrebbe cambiare qualcosa all'interno del suo staff tecnico, salutando due profili che l'hanno accompagnato al Milan e conservano un uomo di Antonio Conte.

Staff tecnico al Napoli: Allegri cambia qualche componente

Il futuro tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, secondo quanto rivelato da Sky Sport, in particolare da Gianluca Di Marzio, potrebbe cambiare alcuni componenti del proprio staff tecnico. Nello specifico, l'allenatore toscano potrebbe dover salutare Bernardo Corradi e Claudio Filippi, rispettivamente vicini ad essere il nuovo allenatore della Sampdoria e a traferirsi nelle fila della Fiorentina.

Per sostituire Filippi, preparatore dei portieri, Allegri punterà su Daniele Borri, con cui ha collaborato a Milano. Nel mentre l'allenatore è al lavoro per individuare chi possa sostituire Corradi. Confermati Marco Landucci e Francesco Magnanelli, mentre tra le novità c'è la permanenza di Elvis Abbruscato, collaboratore tecnico già parte dello staff di Conte.