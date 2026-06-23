Calciomercato Napoli, Allegri vuole il colpo Rabiot Ma non sarà facile: Amorim ha chiesto alla dirigenza rossonera di non cedere i big

Con l'avvicinarsi del tanto atteso annuncio ufficiale del nuovo allenatore, il calciomercato del Napoli si accende improvvisamente attorno a nomi di primissimo piano. La prospettiva dell'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra sta infatti già generando un inevitabile effetto calamita su diversi profili internazionali, e il nome più caldo delle ultime ore porta dritto a una vecchia conoscenza del tecnico livornese: Adrien Rabiot.

Il centrocampista francese è diventato un obiettivo concreto per la dirigenza partenopea. A muovere i fili di questa suggestiva pista di mercato c'è proprio il rapporto speciale e consolidato che unisce il calciatore ad Allegri, un legame tecnico e umano costruito in anni di sfide condivise e che spingerebbe Rabiot a riabbracciare molto volentieri il suo mentore all'ombra del Vesuvio.

L'ostacolo contrattuale

Se da un lato il fascino del progetto e la presenza del tecnico livornese spianano la strada sul fronte del gradimento del giocatore, dall'altro la trattativa si preannuncia tutt'altro che in discesa. Il nodo principale resta legato alla situazione contrattuale del francese con il Milan, club che attualmente ne detiene il cartellino.

Per strappare il forte centrocampista transalpino ai rossoneri e aprire un tavolo di negoziazione concreto, il Napoli sa di dover mettere in conto un investimento economico di primissimo livello, sia in termini di costi del cartellino che per quanto riguarda l'ingaggio del calciatore.

Il direttore sportivo Giovanni Manna è al lavoro per valutare la fattibilità dell'operazione. Portare Adrien Rabiot a Napoli significherebbe regalare alla piazza un colpo da Champions e ad Allegri l'uomo fidato a cui affidare le chiavi del nuovo centrocampo azzurro. La diplomazia di mercato è già partita.