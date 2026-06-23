Calciomercato Napoli: la Juventus e Spalletti vogliono Lobotka Difficile però che De Laurentiis lasci andare il regista a Torino

Il calciomercato non è ancora entrato ufficialmente nel vivo, ma sull'asse Napoli-Torino si preannuncia già un'estate rovente. Nel mirino della Juventus, intenzionata a ricostruire una rosa che soddisfi pienamente le richieste del tecnico Luciano Spalletti, è finito infatti uno dei pilastri dello scudetto azzurro: Stanislav Lobotka.

Il regista slovacco rappresenta il primo identikit tracciato dall'allenatore di Certaldo per dare ordine, geometrie e sostanza a un centrocampo bianconero che nella passata stagione ha mostrato troppe crepe. Per la Juventus si tratta del "metronomo" ideale, l'uomo a cui affidare le chiavi della manovra per inserire il pilota automatico e collegare le due fasi di gioco; un profilo che andrebbe a colmare le lacune evidenziate da Manuel Locatelli.

Portare a termine l'operazione, tuttavia, si preannuncia tutt'altro che una passeggiata per il nuovo amministratore delegato bianconero, Giovanni Carnevali. Dal canto suo, il Napoli non ha alcuna intenzione di fare sconti, men che meno a una storica rivale. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha già alzato il muro: per far vacillare il club azzurro e sedersi al tavolo delle trattative servirà un'offerta non inferiore ai 30 milioni di euro.

A complicare i piani della Juventus potrebbe esserci anche il fattore panchina all'ombra del Vesuvio. Bisognerà infatti capire se l'approdo di Massimiliano Allegri alla guida dei partenopei blinderà ulteriormente lo slovacco, considerandolo un elemento imprescindibile da cui far ripartire il nuovo ciclo tecnico azzurro. La certezza, per ora, è una sola: chi vuole Lobotka deve presentarsi a Napoli con argomenti economici pesanti.