"Gli alieni rapiranno Scott McTominay": la previsione della sensitiva Vo Bahiana prevede che i calciatori di Brasile - Scozia saranno rapiti e portati su altri pianeti

Se pensavate che l'ansia da calciomercato o i ritiri estivi fossero gli unici grattacapi per i tifosi del Napoli, vi sbagliavate di grosso. La minaccia adesso arriva dallo spazio profondo, o meglio, dai sogni terrorizzati di una sensitiva brasiliana da 23 milioni di follower su Instagram.

Sta facendo il giro del web la clamorosa previsione di Vó Bahiana (al secolo Anatércia Gonçalves), sacerdotessa dell'Umbanda ed esperta chiaroveggente, che ha lanciato un allarme virale in lacrime: durante la partita dei Mondiali tra Brasile e Scozia, prevista proprio per oggi 24 giugno all'Hard Rock Stadium di Miami, scenderanno dal cielo più di cento alieni. L'obiettivo della task force extraterrestre? Un rapimento di massa che coinvolgerà oltre 700 spettatori e, soprattutto, i calciatori in campo.

E a Napoli, sponda azzurra, il pensiero è andato immediatamente a un uomo solo: Scott McTominay.

Ma proprio Scott dovevate puntare?

Ora, l'appello alla comunità intergalattica sorge spontaneo: cari alieni, con tutto il rispetto per la vostra tecnologia avanzata e le vostre astronavi, ma proprio il nostro scozzese preferito dovete portarvi via?

Certo, a vederlo dominare il centrocampo del Napoli con quella fisicità straripante, il dubbio che Scott non sia del tutto umano è venuto a molti. È comprensibile che una civiltà aliena, magari alla disperata ricerca di un mediano d'interdizione per vincere il campionato dell'universo contro la selezione di Alpha Centauri, abbia messo gli occhi su di lui. Ma a Castel Volturno c'è un progetto chiaro e McTominay è un pilastro insostituibile sulla Terra, figuriamoci nello spazio.

Il piano di emergenza dei tifosi

Mentre la sensitiva brasiliana chiede addirittura l'intervento di Donald Trump per blindare lo stadio di Miami dal rischio di rapimento ufologico, i tifosi del Napoli stanno già studiando le contromisure. Se gli extraterrestri pensano di teletrasportare McTominay a bordo della nave madre, troveranno una fiera resistenza partenopea pronta a bloccare le rotte nell'iperspazio.

Va bene la forte "energia spirituale" prevista allo stadio, va bene la curiosità scientifica di studiare il DNA del centrocampista perfetto, ma Scott ci serve quaggiù. Caro extraterrestre che scruti il campo di Miami: goditi lo spettacolo, guarda ma non toccare. Al triplice fischio, McTominay deve tornare sul pianeta Terra. Destinazione Napoli.