Serie A, Napoli: date e orari delle prime cinque partite e dove vederle

Definiti dalla Lega Serie A i blocchi di anticipi, posticipi e la programmazione televisiva delle prime cinque giornate della stagione 2026/2027. Un inizio d'annata che si preannuncia subito intenso e ad altissimo voltaggio per gli azzurri.
Napoli ecco il calendario, a Genova la prima giornata
La nuova Serie A del Napoli prenderà il via ufficialmente sabato 22 agosto alle ore 20.45, con una trasferta insidiosa sul campo del Genoa. Il match sarà trasmesso in co-esclusiva sia su DAZN che su SKY.
La prima davanti al pubblico del Maradona arriverà invece nel weekend successivo: domenica 30 agosto alle ore 18.30, quando a Fuorigrotta arriverà il Como (diretta esclusiva DAZN).
Terza giornata da brividi: c’è l'Inter
Il vero e proprio primo snodo cruciale della stagione arriverà prestissimo, subito prima della sosta di settembre. Alla 3ª giornata è infatti in programma il big match Inter-Napoli: la sfida di San Siro si giocherà sabato 5 settembre alle ore 18.00 in esclusiva su DAZN. Una scelta forte da parte dell'emittente, che ha opzionato il classico del calcio italiano come primo anticipo di lusso del sabato.
Il rebus Champions alla quarta giornata
Molto interessante l'incastro della 4ª giornata, che vedrà il Napoli impegnato in casa contro il Bologna. Al momento la gara è fissata per domenica 13 settembre alle ore 18.00 (su DAZN e SKY), ma l'orario definitivo dipenderà strettamente dal debutto nella nuova super Champions League. Nel caso in cui il Napoli dovesse essere sorteggiato per giocare in Europa di giovedì (il 10 settembre), il match contro i rossoblù slitterà automaticamente a lunedì 14 settembre alle ore 18.30 su DAZN.
A chiudere questo primo mini-blocco di inizio campionato sarà la trasferta del Franchi contro la Fiorentina, in programma domenica 20 settembre alle ore 12.30 (diretta DAZN).
Il riepilogo delle prime 5 giornate degli azzurri:
1ª Giornata: Genoa-Napoli – Sabato 22 agosto ore 20.45 (DAZN/SKY)
2ª Giornata: Napoli-Como – Domenica 30 agosto ore 18.30 (DAZN)
3ª Giornata: Inter-Napoli – Sabato 5 settembre ore 18.00 (DAZN)
4ª Giornata: Napoli-Bologna – Domenica 13 settembre ore 18.00 (DAZN/SKY) oppure Lunedì 14 settembre ore 18.30 in caso di Champions il giovedì
5ª Giornata: Fiorentina-Napoli – Domenica 20 settembre ore 12.30 (DAZN)