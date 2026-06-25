Allegri-Napoli, risoluzione in arrivo con il Milan: le ultime sulla trattativa L'annuncio di Nicolò Schira sui social: «È in arrivo»

Il Napoli attende di poter annunciare il suo nuovo tecnico, Massimiliano Allegri, al momento ancora sotto contratto con l'AC Milan. I legali dell'allenatore livornese sono al lavoro per ottenere la risoluzione contrattuale con la società rossonera per poter consentire ad Allegri di iniziare la sua avventura in azzurro.

Secondo quanto rivelato dall'esperto di mercato Nicolò Schira sul proprio profilo X la risoluzione contrattuale tra il Milan e Massimiliano Allegri è in arrivo. In questo modo il Napoli potrebbe procedere con la firma e l'annuncio ufficiale.

Allegri al Napoli: quali sono le tempistiche?

Il Napoli è pronto per iniziare una nuova avventura con Massimiliano Allegri: contratto triennale con uno stipendio che dovrebbe essere di 4 milioni netti più bonus. L'annuncio dovrebbe arrivare senza difficoltà entro fine mese, per poi presentare ufficialmente il tecnico a Dimaro con una conferenza insieme alla stampa campana.

L'intesa con il tecnico è già raggiunta, manca solo l'ultimo tassello in casa rossonera.