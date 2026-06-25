Calciomercato Napoli: Il Real si riprende Nico Paz e il Como vuole Vergara Il club lombardo cerca un sostituto sulla trequarti dopo lo stop per il talento del Real Madrid

Il Como ha iniziato a pianificare le grandi manovre di mercato per il reparto offensivo in vista del futuro. Sfumata la pista che portava alla permanenza o al riscatto di Nico Paz – a causa di una valutazione da 60 milioni di euro ritenuta decisamente fuori portata dai vertici del club –, la dirigenza guidata da Cesc Fàbregas ha virato l'attenzione sui possibili sostituti per la trequarti. Tra i profili considerati prioritari c'è da tempo il nome di Antonio Vergara, giovane talento di proprietà del Napoli.

Il sostituto ideale di Nico Paz e le richieste del Napoli

Il trequartista, classe 2003, è stato individuato come il profilo ideale per caratteristiche tecniche e futuribilità per raccogliere l'eredità di Nico Paz nello scacchiere tattico dei lombardi. La trattativa si preannuncia tuttavia complessa: il Napoli ha infatti fissato una base d'asta molto elevata per privarsi del cartellino del calciatore, quantificabile in circa 30 milioni di euro.

Trattativa Vergara - Como alle battute iniziali

La richiesta economica riflette la linea della società azzurra, intenzionata a non cedere facilmente il centrocampista offensivo, sul cui potenziale di crescita la dirigenza partenopea nutre forti aspettative. Al momento i contatti tra i due club si trovano ancora in una fase embrionale, ma la posizione del Napoli è chiara e rappresenta un avviso preciso sia per il Como sia per le altre pretendenti che hanno manifestato interesse per il giocatore.