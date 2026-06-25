Gatti in uscita dalla Juve: Allegri lo vuole al Napoli La Juventus chiede venti milioni per il centrale

Il calcio sa essere incredibilmente ciclico, eppure capace di rimescolare le carte in modi del tutto imprevedibili. L'ultima immagine impressa nella memoria dei tifosi juventini legata a Federico Gatti è quel gol allo Stadio Olimpico contro la Roma – il suo secondo in quel campionato – seguito da un'esultanza rabbiosa, trascinante, proprio sotto il settore ospiti. In quel preciso istante, c'era tutta la fotografia di un calciatore conscio del proprio impatto, un difensore d'area e di sostanza con la Juventus cucita addosso. Eppure, quella stessa maglia che sembrava una seconda pelle potrebbe presto diventare soltanto un ricordo da archiviare.

Le voci di un possibile addio non sono una novità assoluta, se ne parla ormai da un anno, ma le frequenze del mercato si sono improvvisamente fatte più intense e concrete. Sullo sfondo non c'è più solo un generico interesse del Napoli, ma c'è il nuovo Napoli targato Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, vicinissimo a sedere sulla panchina azzurra per raccogliere l'eredità di Antonio Conte, ha indicato proprio nel difensore classe '98 uno dei tasselli ideali per rifondare la sua retroguardia.

Il fattore Allegri: fiducia e continuità

Il legame tra i due affonda le radici nella stagione 2022/23, quando fu proprio Allegri a lanciare Gatti nel calcio dei grandi, concedendogli fiducia e continuità in Serie A nonostante il salto di categoria dal Frosinone. Sotto la gestione del tecnico toscano, Gatti ha vissuto i momenti più alti del suo percorso bianconero, compresa la gioia del primo gol nella massima serie – arrivato nel derby della Mole il 7 ottobre 2023 – dopo un’attesa snervante dovuta a un lunghissimo controllo del VAR.

All’ombra del Vesuvio, il centrale azzurro ritroverebbe un allenatore che ne conosce a memoria pregi e difetti, capace di valorizzarne la fisicità e lo spirito battagliero. Una prospettiva ben diversa dall'attuale realtà torinese: con Thiago Motta, dopo un avvio incoraggiante che lo aveva visto indossare anche la fascia da capitano, lo spazio si è progressivamente ridotto, scivolando verso un ruolo decisamente più marginale all'interno delle rotazioni. Una parabola distante anche da quella che avrebbe vissuto con altri profili: se con Igor Tudor i rapporti sarebbero stati probabilmente più distesi, sotto la guida di un tecnico come Luciano Spalletti il suo impiego da titolare fisso sarebbe comunque venuto meno per precise caratteristiche tattiche.

Le cifre dell'eventuale affare Gatti al Napoli

Oggi le logiche della Continassa sono cambiate. Gatti rientra a pieno titolo nella lista dei giocatori cedibili per precise ragioni tecniche e di bilancio. Ma ciò che per la Juventus è sacrificabile, per il Napoli rappresenta un'opportunità di mercato appetibile.

La distanza economica tra domanda e offerta non appare ncolmabile: una cifra vicina ai 20 milioni di euro potrebbe essere la chiave giusta per sbloccare l'affare e garantire alla Juventus una corposa plusvalenza.