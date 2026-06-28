IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Chi paga il circo Caso Allegri: si parla di soldi e allora...

Oramai è braccio di ferro tra Massimiliano Allegri e il Milan. Dal quello che ci racconta la Gazzetta dello Sport, pare esista una clausola statutaria della Federazione che consentirebbe alla squadra in uscita di risparmiare il 90% dello stipendio, andando a compensare gran parte del dovuto con quanto percepito dalla squadra in entrata. In pratica, i rossoneri vorrebbero dare al loro ex allenatore non più di 500.000 euro, mentre lui ne vorrebbe almeno il doppio. Si parla di soldi, uno degli argomenti più volgari che si possa registrare in ogni contesto, sportivo e non. Ma pare che piaccia molto a chi paga il circo equestre.