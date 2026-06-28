Rabiot-Napoli: la volontà del Milan sul futuro del centrocampista francese Allegri vorrebbe portare Rabiot al Napoli, ma il Milan ha preso la sua decisione

Massimiliano Allegri vorrebbe portare Adrien Rabiot con sé al Napoli, così come già fatto in passato al Milan. Il centrocampista francese, infatti, e il pupillo del tecnico livornese che ha strutturato il suo gioco puntando su di lui sia alla Juventus che nel club rossonero.

In attesa ancora dell’ufficialità di Allegri sulla panchina del Napoli, questo nome potrebbe essere uno dei possibili rinforzi per gli azzurri, soprattutto nel caso in cui parta Frank Zambo Anguissa.

Rabiot al Napoli? La volontà del Milan

È chiara la volontà di Massimiliano Allegri, ma Rabiot ha un contratto con il Milan fino al 2028. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, la società rossonera avrebbe indicato tre nomi inamovibili dalla rosa: Pavlovic, Pulisic e lo stesso centrocampista francese.

Il Milan quindi con Amorim vorrebbe ripartire proprio da Rabiot. Il peso, però, della Champions League potrebbe giocare un ruolo importante a favore del Napoli. I rossoneri infatti disputeranno nella prossima stagione l’edizione di Europa League e questo potrebbe orientare la volontà del calciatore.