Compleanno Kevin De Bruyne, gli auguri della SSC Napoli per il belga «A De Bruyne vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli», il messaggio

Kevin De Bruyne compie 35 anni oggi 28 giugno. Il centrocampista belga festeggia il suo compleanno mentre è impegnato con la propria nazionale ai Mondiali 2026.

Nell’ultimo impegno con il Belgio sabato 27 giugno contro la Nuova Zelanda è andato a segno firmando la rete del 0-3.

Buon compleanno De Bruyne: gli auguri del Napoli

La SSC Napoli ha pubblicato sui propri social e sul sito ufficiale un messaggio di auguri per De Bruyne.

Di seguito il messaggio:

Compleanno in casa azzurra. Kevin De Bruyne compie 35 anni. Il centrocampista del Napoli è nato il 28 giugno del 1991 a Drongen. A De Bruyne vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. De Bruyne conta 21 presenze in azzurro e 5 gol. Il suo debutto è avvenuto in occasione della prima giornata della scorsa stagione nel successo al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Kevin fu protagonista con la rete del 2-0 su punizione. Auguri KDB!