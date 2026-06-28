Compleanno Kevin De Bruyne, gli auguri della SSC Napoli per il belga

«A De Bruyne vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli», il messaggio

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35 anni per Kevin De Bruyne. La SSC Napoli ha pubblicato un lungo messaggio di auguri per il centrocampista belga sui propri canali ufficiali

Napoli.  

Kevin De Bruyne compie 35 anni oggi 28 giugno. Il centrocampista belga festeggia il suo compleanno mentre è impegnato con la propria nazionale ai Mondiali 2026.

Nell’ultimo impegno con il Belgio sabato 27 giugno contro la Nuova Zelanda è andato a segno firmando la rete del 0-3. 

Buon compleanno De Bruyne: gli auguri del Napoli

La SSC Napoli ha pubblicato sui propri social e sul sito ufficiale un messaggio di auguri per De Bruyne.

Di seguito il messaggio:

Compleanno in casa azzurra. Kevin De Bruyne compie 35 anni. Il centrocampista del Napoli è nato il 28 giugno del 1991 a Drongen. A De Bruyne vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli. De Bruyne conta 21 presenze in azzurro e 5 gol. Il suo debutto è avvenuto in occasione della prima giornata della scorsa stagione nel successo al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Kevin fu protagonista con la rete del 2-0 su punizione. Auguri KDB!

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