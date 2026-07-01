Calciomercato Napoli: il club tra Khalaili e Zeballos Incognita sull'esterno destro

Sarà con ogni probabilità un esterno destro il primo rinforzo del Napoli per inaugurare la stagione sportiva 2026/2027. La linea strategica del Direttore Sportivo Giovanni Manna è chiara e non lascia spazio a interpretazioni: la rosa attuale è decisamente ampia e l'imperativo categorico resta quello di sfoltire prima di procedere a nuovi innesti. Tuttavia, le vie del calciomercato sono imprevedibili: di fronte a un'occasione di livello la dirigenza azzurra non si farà pregare, forte della certezza che le uscite necessarie si concretizzeranno nel corso dell'estate.

Sul tavolo del DS Manna ci sono già profili caldi e trattative avanzate, con due nomi pronti a infiammare la piazza, sebbene con caratteristiche tattiche diametralmente opposte.

Il duello per Khalaili: c'è l'ombra dell'Inter

Il nome più caldo per la corsia bassa è quello di Anan Khalaili, di proprietà dell'Union Saint-Gilloise. Il braccio di ferro con il club belga è in pieno svolgimento, reso ancora più avvincente e complicato dal recente inserimento dell'Inter nella corsa all'esterno israeliano.

La volontà del calciatore è netta: la sua preferenza va al Napoli, con cui avrebbe già una bozza d'intesa. Di contro, l'Union Saint-Gilloise preferirebbe far scatenare un'asta di mercato al rialzo, anche a causa di una clausola sui diritti economici: il 15% sulla futura rivendita del cartellino spetterà infatti al Maccabi Haifa, club in cui l'esterno è cresciuto calcisticamente. Dal punto di vista tattico, Khalaili andrebbe a occupare la casella di esterno difensivo a tutta fascia, il perfetto alter ego e vice-Di Lorenzo richiesto per completare il pacchetto arretrato.

Il jolly offensivo: rispunta Exequiel Zeballos

Sullo sfondo, ma non meno concreta, si staglia la pista che porta in Argentina, precisamente alla Bombonera. Si tratta di Exequiel Zeballos, talento classe 2002 del Boca Juniors, un profilo già seguito con insistenza a gennaio 2026 prima che il blocco del mercato e alcune complicazioni burocratiche facessero sfumare l'affare.

Il Napoli vanta un gradimento totale da parte del giocatore e del suo entourage. La situazione contrattuale è assai favorevole: l'esterno si libererà a parametro zero a dicembre 2026, ma per evitare l'attesa e la concorrenza a scadenza naturale – scenario non gradito agli agenti del ragazzo – l'operazione potrebbe chiudersi subito a titolo definitivo. L'esborso economico si configurerebbe come un indennizzo al Boca Juniors per una cifra di poco inferiore ai 10 milioni di euro.

L'incognita tattica

Se la strada per entrambi i calciatori appare tracciata, l'enigma maggiore resta legato alle caratteristiche strutturali dei due obiettivi. Mentre Khalaili risolverebbe i problemi di rotazione difensiva sul binario destro, Zeballos è a tutti gli effetti un elemento offensivo.

Nel reparto d'attacco il Napoli vanta già una discreta abbondanza, potendo contare sul brasiliano Alisson Santos (fresco di riscatto) e su David Neres, le cui condizioni e la cui tenuta fisica sul lungo periodo restano comunque elementi da valutare attentamente nel corso del ritiro pre-stagionale. Spetterà a Manna decidere se affondare il colpo sul contenimento o sulla fantasia.