Buongiorno: «Ho capito la forza dei napoletani», la lettera ai tifosi del Napoli

Il calciatore del Napoli, Alessandro Buongiorno, dovrà restare lontano dal campo per un po' di tempo. Dopo indagini ed esami diagnostici, infatti, il difensore azzurro si è dovuto sottoporre ad un consulto medico specialistico dal quale è emersa la necessità di intervenire chirurgicamente sul ginocchio destro.
Il classe '99 dovrà effettuare un intervento chirurgico di riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro.
Infortunio Buongiorno: la lettera via social ai tifosi del Napoli
Il calciatore tramite un lungo post sui social ha manifestato il proprio stato d'animo e soprattutto la forza di non abbattersi. Di seguito il testo della sua lettera ai tifosi del Napoli:
Purtroppo dovrò stare lontano dai campi per un po’ di tempo. In questo momento sono amareggiato, triste e profondamente dispiaciuto. Quando è arrivata questa notizia ho avuto un momento di grande sconforto ma poi ho capito una cosa: la forza dei napoletani, ed io avendo i nonni campani lo so bene, sta nel non abbattersi quando insorgono delle difficoltà; sta nell’alzare la testa e mettersi a lavorare ancora più duramente perché il “sereno” può tornare solo sopra la testa di chi non si arrende. E io non mi arrendo. Come si dice “Adda passà a nuttata” e io lo so: passerà. E quando succederà sarò ancora più forte e motivato a dare tutto per questa maglia. A presto. Forza Napoli Sempre!