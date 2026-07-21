Dimaro, giorno 5 per il Napoli: lavoro a parte per due azzurri Esercitazioni su sviluppi offensivi in campo per il Napoli: il punto sulla prima sessione

Doppia sessione di allenamento anche per questa quinta giornata di Dimaro. Il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, si sta concentrando in questa prima fase prevalentemente sul lavoro con il pallone, sviluppando esercitazioni sul possesso palla e sulla pressione. Sotto gli occhi dei tifosi azzurri presenti in Trentino, il Napoli continua i suoi allenamenti alla SKI.IT Arena.

QUI IL REPORT DEL DAY 4 DI DIMARO

Nella seduta di questa mattina, il gruppo si è concentrato prevalentemente sulla fase offensiva, implementando il lavoro svolto nelle sessioni dei giorni precedenti - più legate a difesa e centrocampo.

Day 5 di Dimaro: lavoro personalizzato per due azzurro

Gli azzurri proseguono gli allenamenti alla SKI.IT Arena di Dimaro: al mattino il gruppo ha effettuato torello e sviluppi offensivi in campo. In chiusura di sessione sono state svolte una serie di esercitazioni su palla inattiva.

Alisson e Spinazzola hanno svolto lavoro personalizzato in palestra in via precauzionale.

Nel pomeriggio è prevista una seconda sessione di giornata.