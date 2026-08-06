IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Meno parla Le tante (troppe) chiacchiere sul mercato azzurro

Tra le cose più divertenti di questi ultimi giorni del mondo Napoli ci sono - oltre alle immancabili polemiche su ritiri, stadio e false maglie - tutti i nomi dei calciatori che Giovanni Manna starebbe trattando (si spera) per conto del presidente Aurelio De Laurentiis, con le relative (e false) storie sulle estenuanti contrattazioni che le accompagnano.

In realtà, la società azzurra si è limitata a vendere bene l'unico calciatore che avesse mercato e anche un futuro credibile, per tenersi una paccotiglia decrepita e (temo) demotivata.

Per non parlare dei fantomatici esterni dalla utilità imprecisata. Quanto ad Allegri, meno parla e meglio è.