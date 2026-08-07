Ritiro SSC Napoli, questa sera quattro calciatori in piazza: chi saranno?

Evento alle ore 20:00 a Castel di Sangro in Piazza Plebiscito con quattro calciatori azzurri

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Quattro calciatori del Napoli risponderanno alle domande dei tifosi questa sera alle ore 20:00 in Piazza Plebiscito a Castel di Sangro.

Napoli.  

Evento in Piazza Plebiscito a Castel di Sangro per il Napoli: quattro calciatori azzurri risponderanno alle domande dei tifosi presenti. Il club azzurro sarà in Abruzzo fino al 13 agosto e la squadra allenata da Massimiliano Allegri dovrà disputare altre due amichevoli internazionali, dopo la vittoria per 2-1 contro l'Osasuna. 

CLICCA QUI PER LEGGERE IL RACCONTO DELLA SFIDA TRA NAPOLI ED OSASUNA. La prossima gara è in programma per domani alle ore 21:00 contro il Celta Vigo. Questa mattina gli azzurri si sono riposati, mentre oggi pomeriggio ci sarà allenamento a porte aperte. 

Quattro azzurri in piazza: chi saranno?

Oggi spazio ai tifosi ed alle loro domande: saranno i supporter azzurri i protagonisti dell'evento che si terrà alle ore 20:00 in Piazza Plebiscito a Castel di Sangro. Il Napoli sarà presente con quattro calciatori: Contini, Marianucci, Giovane e Mazzocchi. L'evento verrà trasmesso dal club sul proprio canale YouTube, quindi potrà essere seguito anche a distanza. 

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