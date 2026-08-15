Ferragosto, gli auguri del Napoli e del presidente De Laurentiis «Buon Ferragosto a tutti i tifosi e simpatizzanti del Napoli», il messaggio De Laurentiis

Giorno di riposo in questa giornata di festa a Ferragosto per i calciatori del Napoli, che riprenderanno ad allenarsi domenica 16 agosto per preparare la sfida contro il Genoa. Dopo il doppio ritiro tra Dimaro e Castel di Sangro, la data in rosso sul calendario è quella del 22 agosto alle ore 20:45 con la gara che darà avvio al campionato.

Il calendario del Napoli per la Serie A 2026/27 nelle prime giornate prevede la sfida contro il Genoa e a seguire Como, Inter, Bologna e Fiorentina.

Buon Ferragosto: il messaggio di De Laurentiis

Di seguito il messaggio di auguri del presidente Aurelio De Laurentiis:

Buon Ferragosto a tutti i tifosi e simpatizzanti del Napoli, in Italia e nel mondo, e alle loro famiglie. E buon Ferragosto anche a mister Allegri, al suo staff, ai nostri calciatori, ai dirigenti e a tutti i collaboratori del Calcio Napoli, della Filmauro e ai loro familiari