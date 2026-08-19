Indagine Doxa: il Napoli ha oltre tre milioni di tifosi in Italia La squadra è il punto di riferimento calcistico dell'intero centro sud

Non è soltanto una questione di campo o di trofei alzati al cielo: la fede azzurra continua a radicarsi e a espandersi su scala nazionale. A confermarlo sono i dati dell'ultima indagine Sponsor Value condotta da StageUp in partnership con Ipsos Doxa sulla mappa del tifo in Serie A.

In un panorama nazionale sostanzialmente stabile — con un totale di 25 milioni e 600 mila sostenitori in Italia (+0,32%) —, il Napoli si posiziona stabilmente al quarto posto assoluto con 3.079.000 tifosi. Un dato tutt'altro che banale: il club azzurro segna infatti un incremento dell'1,4% rispetto alla stagione precedente, registrando un trend positivo per il secondo anno consecutivo e riducendo il gap dalle tre grandi del Nord.

Dietro alle corazzate Juventus (in calo dell'1,6%), Inter e Milan, la società di Aurelio De Laurentiis si attesta come la principale forza calcistica del Centro-Sud e punto di riferimento di un’intera area geografica. Il Sud e le Isole guidano infatti la classifica nazionale del tifo con il 39% dei fan complessivi, un'area in cui il legame con la squadra del cuore va ben oltre la semplice passione sportiva per diventare un simbolo identitario ed emotivo.

Sullo sfondo resta la fotografia di un calcio italiano che, a livello generale, sta modificando i propri connotati: la ricerca evidenzia infatti una passione sempre più equamente condivisa tra uomini (55%) e donne (45%), con un'età media concentrata tra i 35 e i 54 anni ma con una solida tenuta tra i giovani under 24 (16%).

In questo scenario di trasformazione del pubblico, la piazza partenopea si conferma un asset strategico e una realtà in continua salute, capace di consolidare il Napoli tra i giganti del nostro campionato.