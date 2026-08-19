Mercato Napoli: tentazione Nicolas Jackson Sondaggio per il centravanti del Chelsea, di rientro dal Bayern Monaco

Dopo un'attesa condita da apprensione e tabelle di marcia da stravolgere, il mercato del Napoli finalmente scatta e mette a segno due colpi fondamentali per la gestione di Massimiliano Allegri. La priorità assoluta di Giovanni Manna era chiudere le falle aperte nei reparti difensivi, e la risposta è arrivata con doppio blitz.

La difesa si ricompone: Favasuli e Badiashile in azzurro

La fascia destra trova finalmente un'alternativa di ruolo al capitano Giovanni Di Lorenzo: è fatta per l'arrivo di Costantino Favasuli, affare definito col Catanzaro per coprire una casella rimasta scoperta.

Ben più drammatica era diventata la situazione al centro della difesa, dove gli infortuni simultanei di Buongiorno, Beukema e Marianucci avevano privato Allegri di tre opzioni di ruolo in un solo colpo. La risposta azzurra è Benoit Badiashile dal Chelsea: il centrale francese arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto per dare fisicità, struttura e centimetri alla retroguardia partenopea.

Attacco da Centenario: il sogno Gabriel Jesus e la tentazione Jackson

Sistemata l'emergenza, in casa Napoli si guarda avanti. Nel periodo del Centenario della società, l'ambiente chiede un grande nome per infiammare il pubblico del Maradona, al netto dei paletti finanziari imposti dalla politica di austerity dopo le ingenti spese delle ultime sessioni.

Gabriel Jesus (Arsenal): Resta il sogno principale per classe e tasso tecnico. Un profilo di calibro internazionale in grado di accendere l'entusiasmo della piazza con colpi da fuoriclasse.

Nicolas Jackson (Chelsea/Bayern): Guadagna quota l'ipotesi del senegalese, di rientro a Londra dopo l'esperienza in prestito al Bayern Monaco. Meno rifinito tecnicamente rispetto a Gabriel Jesus, Jackson porterebbe in dote esplosività, velocità in campo aperto e una presenza fisica determinante nell'area avversaria.

La fattibilità di un colpo da novanta in attacco resterà tuttavia subordinata alla capacità della dirigenza di sbloccare il mercato in uscita, piazzando i diversi esuberi ancora presenti in rosa.