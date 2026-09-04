IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Le vesciche aritmiche Ci mancavano solo le aritmie cardiache (ma non erano vesciche?) di Scott McTominay...

Ci mancavano solo le aritmie cardiache (ma non erano vesciche?) di Scott McTominay a chiudere la peggiore campagna acquisti dell'era di De Laurentiis. Ora davvero c'è da preoccuparsi. La società partenopea si è disfatta del maggior numero di calciatori possibili, senza badare al sodo o alla loro potenziale utilità in caso di emergenza. Che è puntualmente arrivata. Ora si ritrova con due centrocampisti veri (Lobotka e Gilmour) e un Anguissa a mezzo servizio. Gli altri due (De Bruyne e Vergara) sono mezzepunte, e forse pure l'uno alternativa dell'altro. E tutto ciò con 3 competizioni da onorare e tre partite molto difficili da giocare.