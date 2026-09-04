IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Le vesciche aritmiche

Ci mancavano solo le aritmie cardiache (ma non erano vesciche?) di Scott McTominay...

il pizzino di gerardo casucci le vesciche aritmiche
Napoli.  

Ci mancavano solo le aritmie cardiache (ma non erano vesciche?) di Scott McTominay a chiudere la peggiore campagna acquisti dell'era di De Laurentiis. Ora davvero c'è da preoccuparsi. La società partenopea si è disfatta del maggior numero di calciatori possibili, senza badare al sodo o alla loro potenziale utilità in caso di emergenza. Che è puntualmente arrivata. Ora si ritrova con due centrocampisti veri (Lobotka e Gilmour) e un Anguissa a mezzo servizio. Gli altri due (De Bruyne e Vergara) sono mezzepunte, e forse pure l'uno alternativa dell'altro. E tutto ciò con 3 competizioni da onorare e tre partite molto difficili da giocare.

Ultime Notizie