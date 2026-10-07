McTominay, c'è l'ok per l'idoneità sportiva: torna ad allenarsi in gruppo Via libera da parte dei medici per Scott McTominay: il calciatore torna a disposizione

È arrivato l'ok per Scott McTominay. Il calciatore del Napoli, dopo l'intervento di ablazione per risolvere una lieve aritmia benigna dello scorso 8 settembre, ha ricevuto oggi l'idoneità sportiva e può tornare ad allenarsi in gruppo. A renderlo noto è Radio Kiss Kiss Napoli attraverso un post sui propri canali social.

Il centrocampista scozzese potrebbe quindi rientrare nella lista dei convocati già per la partita di sabato 10 ottobre alle 20:45 contro il Frosinone. Una pedina importante recuperata da Massimiliano Allegri nel corso di questa lunga sosta dal campionato di Serie A.

McTominay di nuovo a disposizione: le ultime

Dopo il lavoro personalizzato svolto da Scott McTominay a Castel Volturno, già dalla seduta pomeridiana di oggi il calciatore potrà aggregarsi al gruppo.

Di seguito quanto reso noto da Radio Kiss Kiss Napoli, emittente partner della SSC Napoli:

Scott McTominay ha superato gli esami clinici ed ottenuto l’idoneità sportiva. Torna ad allenarsi con il resto del gruppo già nella seduta pomeridiana odierna