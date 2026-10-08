IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Bazooka e pistole Le ultime parole di Antonio Conte lasciano alquanto perplessi...

Tra le tante chiacchiere circolate in questo periodo di stanca delle tanto reclamizzate partite "amichevoli" delle nazionali di calcio in giro per il mondo, ce ne sono alcune molto gustose. Una riguarda Antonio Conte, che in una recente intervista avrebbe dichiarato: "Oggi in Inghilterra usano i bazooka, mentre ovunque altrove usano ancora le pistole". Accertata la ridondanza avverbiale più propria di una licenza poetica che di un discorso informale, sarebbe bene ricordare all'ex tecnico azzurro che grazie a quei vili strumenti di offesa lui si è arricchito e - nel caso del Napoli - ha permesso alla società di impoverirsi. E non poco.