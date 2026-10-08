Frosinone - Napoli: occhio a Badiashile e Neres I due potrebbero partire dal primo minuto

La lunga sosta per le nazionali si lascia alle spalle l'ormai consueto bollettino di infortuni, ma regala a Massimiliano Allegri anche un'opportunità di lavoro preziosa. Le tre settimane trascorse a Castel Volturno con chi è rimasto a disposizione hanno permesso al tecnico di assimilare schemi, correggere dettagli ed esplorare nuove soluzioni tattiche in vista dell'anticipo di sabato sera al Maradona contro il Frosinone di Massimiliano Alvini.

Tra i profili che potrebbero trarre maggior beneficio da questo periodo di lavoro intensivo c'è Benoît Badiashile. Il difensore francese è a caccia di riscatto dopo un debutto a dir poco traumatico contro l'Inter, contrassegnato dall'errore da cui è nato il gol del momentaneo pareggio di Thuram. Dopo un ciclo di allenamenti dedicato all'integrazione nei meccanismi difensivi, Badiashile torna a essere una candidatura concreta per far tirare il fiato a una cerniera centrale finora rimasta sui binari della coppia Rrahmani-Rafa Marín.

Il ballottaggio in avanti: Neres insidia Lang

Le novità potrebbero non limitarsi al reparto arretrato. Con l'infortunio di Alisson Santos, la maglia da titolare sulle corsie esterne sembrava inizialmente destinata a Noa Lang. Tuttavia, la tenuta fisica e le risposte arrivate dai campi di allenamento stanno riaprendo i giochi.

Sotto i riflettori c'è David Neres: apparso appesantito e lontano dalla miglior condizione nelle prime uscite stagionali, il brasiliano ha lavorato sodo durante la pausa per ritrovare spunto e brillantezza. Il suo cambio di passo nelle ultime sedute ha convinto lo staff tecnico a valutarne un impiego dal primo minuto. Un eventuale inserimento di Neres dall'inizio rimescolerebbe le gerarchie nel tridente azzurro, trasformando quella che sembrava una scelta obbligata in un avvincente ballottaggio della vigilia.