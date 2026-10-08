Marianucci: «Pronto per sabato! Sono cresciuto tanto... Allegri? Vi dico com'è» Marianucci su Napoli-Frosinone: «Non è una partita da sotto gamba»

Ritorna a disposizione per Massimiliano Allegri anche Luca Marianucci, fermo ai box da inizio stagione a causa di un infortunio rimediato a fine ritiro. Il difensore del Napoli ha rilasciato oggi un'intervista ai microfoni della radio partner del club, Radio Kiss Kiss Napoli. «Ora sto bene, da questa settimana sono rientrato in gruppo, sono pronto per sabato. Manco al Maradona da tempo e sono molto contento di ripartire», ha dichiarato.

«Allegri? È attento alla parte fuori dal campo, tiene sempre l'entusiasmo alto ma poi in campo si fa sentire: gli allenamenti sono tosti, com'è giusto che sia», queste le parole del calciatore sul tecnico azzurro.

Napoli, Marianucci sulla gara con il Frosinone

Marianucci torna a disposizione già per sabato al Maradona contro il Frosinone. «Non è una partita da sotto gamba: sono forti, si conoscono, hanno fatto grandi cose l'anno scorso. Dobbiamo entrare in campo con la testa giusta e ricordarci che siamo forti».

Il calciatore ha parlato anche della sua crescita personale. «Ora sono più maturo anche grazie ai miei compagni: sono cresciuto. Il passaggio da Empoli a Napoli è stato grande e c'è voluto tempo per abituarsi ai ritmi di gioco e agli allenamenti con dei veri campioni. Il primo periodo è stato difficile, ma da un punto di vista umano mi sono subito trovato benissimo».

«Dove posso migliorare? Sulla parte difensiva in generale, sull'attenzione per tutti i 90 minuti. E sono già migliorato sui tempi di gioco e i ritmi che ora sono più alti».

«Il Maradona è uno stadio che spinge e pretende molto. Napoli è una piazza fantastica e vivo tutto con entusiasmo e non con ansia perché so che i tifosi sono sempre dalla parte nostra».