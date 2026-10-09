IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Dolori per tutti

Anche Lobotka lo ha detto: Non si possono giocare quattro partite in diciassette giorni

il pizzino di gerardo casucci dolori per tutti
Napoli.  

Anche Stanislav Lobotka lo ha detto. Non si possono giocare quattro partite in diciassette giorni - di cui quella con le Isole Faroe disputata dopo un lungo viaggio e in condizioni climatiche e tecniche molto affaticanti - poi tornare al proprio club, fare nove partite in poco più di 30 giorni e ripartire di nuovo per la nazionale.

Le sue parole precise alla fine sono state: "Possono pagarti quanto vogliono, ma lo stress è tuo, del tuo corpo". Un vero e proprio j'accuse nei confronti di un sistema avido e inumano. Credete che qualcuno lo ascolterà? Non pensateci neanche. Ma i nodi prima o poi verranno al pettine e saranno dolori per tutti.

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