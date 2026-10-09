IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Dolori per tutti Anche Lobotka lo ha detto: Non si possono giocare quattro partite in diciassette giorni

Anche Stanislav Lobotka lo ha detto. Non si possono giocare quattro partite in diciassette giorni - di cui quella con le Isole Faroe disputata dopo un lungo viaggio e in condizioni climatiche e tecniche molto affaticanti - poi tornare al proprio club, fare nove partite in poco più di 30 giorni e ripartire di nuovo per la nazionale.

Le sue parole precise alla fine sono state: "Possono pagarti quanto vogliono, ma lo stress è tuo, del tuo corpo". Un vero e proprio j'accuse nei confronti di un sistema avido e inumano. Credete che qualcuno lo ascolterà? Non pensateci neanche. Ma i nodi prima o poi verranno al pettine e saranno dolori per tutti.