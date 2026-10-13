IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Alcune mie ragioni Quella contro i ciociari è la prima prova dignitosa (non straordinaria) degli azzurri quest'anno...

Mi dispiace non salire sul carro di festanti e giubilanti dopo la vittoria del Napoli sul Frosinone, ma ho le mie ragioni e le difendo, a costo di apparire un bastian contrario ottuso e supponente. Di fondo c'è che quella contro i ciociari è la prima prova dignitosa (non straordinaria) degli azzurri in questa stagione, peraltro favorita da un rigore ai limiti della assegnabilità, viste le nuove regole "europee" imposte da Orsato. Necessita, pertanto, della controprova. A seguire c'è che il 3-4-3 usato sabato, e che tanto è piaciuto agli addetti ai lavori, esclude pedine importanti e non è praticabile a lungo, data l'esiguità e l'età dei protagonisti.