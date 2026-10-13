Villarreal-Napoli, le delegazioni dei club si incontrano al Pranzo UEFA La SSC Napoli ha omaggiato i padroni di casa con la scultura “Il Corsiero del Sole” del M° Nocera

Il Napoli riprenderà il suo cammino in Champions League contro il Villarreal questa sera alle ore 21:00 all'Estadio de la Ceramica. Massimiliano Allegri dovrebbe optare per un turnover ponderato per la gara di oggi, affidando l'attacco a De Bruyne e Giovane alle spalle di Rasmus Hojlund. CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME SULLA FORMAZIONE DEL NAPOLI.

Villarreal-Napoli: l'incontro tra le delegazioni

Il ristorante El Ceramista, presso l’Estadio de la Cerámica di Vila-real, ha ospitato oggi il pranzo istituzionale UEFA tra le delegazioni di Villarreal CF e SSC Napoli, in occasione della seconda giornata della league phase della UEFA Champions League.

Le delegazioni dei due Club, guidate rispettivamente dal Presidente del Villarreal CF Fernando Roig Alfonso e dal Vicepresidente di SSC Napoli Edoardo De Laurentiis, hanno condiviso un momento di cordialità e fair play insieme al Delegato UEFA Anthony Bloch.

Durante il pranzo, SSC Napoli ha omaggiato i padroni di casa con “Il Corsiero del Sole”, scultura in bronzo policromo realizzata dal Maestro Antonio Nocera in occasione della UEFA Champions League 2026/27. L’opera consolida la collaborazione con l’artista, avviata nella scorsa stagione, e rende omaggio allo storico emblema azzurro, celebrando la storia e l’identità del Club.