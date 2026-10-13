Villarreal-Napoli, le delegazioni dei club si incontrano al Pranzo UEFA

La SSC Napoli ha omaggiato i padroni di casa con la scultura “Il Corsiero del Sole” del M° Nocera

villarreal napoli le delegazioni dei club si incontrano al pranzo uefa

Oggi alle 21:00 il Napoli scenderà in campo contro il Villarreal all'Estadio de la Ceramica, in occasione della seconda giornata della league phase della UEFA Champions League.

Napoli.  

Il Napoli riprenderà il suo cammino in Champions League contro il Villarreal questa sera alle ore 21:00 all'Estadio de la Ceramica. Massimiliano Allegri dovrebbe optare per un turnover ponderato per la gara di oggi, affidando l'attacco a De Bruyne e Giovane alle spalle di Rasmus Hojlund. CLICCA QUI PER LEGGERE LE ULTIME SULLA FORMAZIONE DEL NAPOLI.

Villarreal-Napoli: l'incontro tra le delegazioni

Il ristorante El Ceramista, presso l’Estadio de la Cerámica di Vila-real, ha ospitato oggi il pranzo istituzionale UEFA tra le delegazioni di Villarreal CF e SSC Napoli, in occasione della seconda giornata della league phase della UEFA Champions League.

Le delegazioni dei due Club, guidate rispettivamente dal Presidente del Villarreal CF Fernando Roig Alfonso e dal Vicepresidente di SSC Napoli Edoardo De Laurentiis, hanno condiviso un momento di cordialità e fair play insieme al Delegato UEFA Anthony Bloch.

Durante il pranzo, SSC Napoli ha omaggiato i padroni di casa con “Il Corsiero del Sole”, scultura in bronzo policromo realizzata dal Maestro Antonio Nocera in occasione della UEFA Champions League 2026/27. L’opera consolida la collaborazione con l’artista, avviata nella scorsa stagione, e rende omaggio allo storico emblema azzurro, celebrando la storia e l’identità del Club.

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