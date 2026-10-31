Juventus-Napoli, Allegri: «Influenza per Rrahmani ed Anguissa, vediamo oggi» Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la partita tra Juventus e Napoli di domani

Quattordici punti in classifica per entrambe ed una sfida cruciale per accorciare sulle dirette concorrenti ai vertici della Serie A. Domenica 1° novembre alle ore 20:45 si disputerà la gara tra Juventus e Napoli: tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri.

Allegri in conferenza stampa pre Juventus-Napoli

Il tecnico azzurro ha presentato la partita in conferenza stampa alla vigilia del match. Di seguito le sue parole:

«Emozione a Torino? Ho trascorso lì 10 anni, il 50% della mia carriera, ho mio figlio che vive a Torino. Sarà una partita bella, è uno scontro diretto tra due squadre che sono indietro in classifica. Nuova filosofia? Non c'è una nuova filosofia, nelle ultime 4 partite abbiamo segnato diversi gol, ma abbiamo concesso parecchio: alcune situazioni di partita vanno migliorare, in fase di possesso e di non possesso. Bisogna occupare meglio tutto il campo, secondo me, la gestione della palla va fatta meglio, con maggiore lucidità nel capire quando rallentare ed accelerare».

«I ragazzi hanno vinto una bella partita a Monza, contro una squadra che ci ha creato difficoltà, sul 2-1 c'è stata una bella parata di Milinkovic-Savic, non è stata una gara semplice, ma in questo momento l'equilibrio deve regnare. Inutile fare proclami: bisogna stare zitti e lavorare, perché siamo indietro in classifica. Domani c'è uno scontro diretto contro una squadra che è allestita per lottare nelle prime 4 posizioni, sicuramente è come noi, ha gli stessi punti nostri, ma troveremo una squadra ferita, arrabbiata, servirà agonismo, tecnica, non troveremo una squadra come la stanno dipendendo».

Allegri su Rrahmani e Anguissa: «Virus influenzale, vediamo oggi»

«Rrahmani ha avuto un'influenza, ieri ha fatto allenamento: oggi vediamo come sta. Se sta abbastanza bene giocherà, altrimenti giocherà uno tra Marianucci e Beukema. Anguissa anche lui... c'è un virus influenzale in giro: se sta bene gioca altrimenti gioca un altro. Ieri stava meglio, vediamo oggi».

«Abbiamo perso Lobotka che è un giocatore importante, nella sfortuna siamo stati fortunati perché in 6 settimane dovrebbe rientrare, per fortuna il piede non era poggiato altrimenti sarebbe stato un disastro. Poi dopo la sosta recupereremo Spinazzola, Neres, Favasuli, forse Alisson è ancora più indietro. Gilmour o De Bruyne? Lì ci può giocare De Bruyne, Gilmour è un sostituto naturale, ma ci saranno partite in cui giocheremo con due mediani e quindi toglieremo chi gioca in mezzo. Vedremo, ora pensiamo a domani contro una squadra forte»