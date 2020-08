Regionali, sondaggio Winpoll: De Luca al 58% doppia Caldoro Sondaggio Winpoll-Cise condotto per il “Il Sole 24 Ore”

Nelle giornate del 20 e del 21 settembre si terranno le Elezioni Regionali in sei regioni: secondo gli ultimi sondaggi politici elettorali l’opposizione sarebbe in vantaggio in almeno quattro regioni.

Le Regionali in Campania non dovrebbero riservare sorprese e portare alle rielezione del governatore uscente. O almeno questo dice il sondaggio Winpoll-Cise condotto per il “Il Sole 24 Ore”. Sul quotidiano della Confindustria le intenzioni di voto raccolte anche nelle altre regioni: il dato più clamoroso riguarda certamente il Veneto dove l'uscente Luca Zaia arriverebbe da solo quasi all'80% dei consensi, superando il suo stesso partito, La Lega. Un uomo senza rivali.

Non tanto schiacciante ma comunque notevole si presenta il dato relativo allo "sceriffo" di Salerno. A meno di un mese dall’apertura dei seggi, il distacco tra l’attuale governatore Vincenzo De Luca (dato al 58,6%) e Stefano Caldoro (28,9%), è di 30 punti percentuali, il doppio.

Ma c’è un altro dato che si rivela interessante: la distanza tra le coalizioni del centrosinistra (al 44,8) e del centrodestra (36,7) non è così ampia. Il che conferma che De Luca, con 15 punti percentuali più in alto della sua coalizione, è il vero trascinatore di questa tornata.

Altro dato su cui riflettere riguarda il mondo dei pentastellati. Stando alle intenzioni di voto raccolte dai sondaggisti Winpool buona paret dell'elettorato grillino sceglierà proprio De Luca. Tuttavia il Movimento Cinque Stelle infatti tiene come partito, con il 17%, ed è il secondo in Campania, ma la Ciarambino si ferma al 9,9%.

Nel centrodestra, invece, cresce il partito della Meloni, Fratelli d’Italia (17%), con la Lega di Salvini che segue (14,4%) e Forza Italia che perde ancora colpi (6%).

La forza trainante di De Luca tuttavia potrebbe condizionare la lotta interna al centrosinistra per i seggi in Consiglio, con la lista “De Luca Presidente” prima forza della coalizione al 17,2% e quindi avanti anche al Partito Democratico 15%

De Luca Presidente 17,2%

Movimento 5 Stelle 17%

Partito Democratico 15%

Fratelli d’Italia 14,9%

Lega 14,4%

Altre Liste Civiche di De Luca 7,7%

Forza Italia 6%

Italia Viva 1,9%

Più Europa 1,3%

Verdi 0,9%

Articolo 1 0,8%

Udc Caldoro Presidente 0,8%

Liste Civiche Caldoro 0,7%

Altri 1,4%