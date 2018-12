"Fonderie, svolta epocale nel processo contro i Pisano" Provenza (M5S): "Con questo Governo si cambia rotta e si mette al primo posto la salute"

"La costituzione di parte civile del Ministero dell’Ambiente nel procedimento penale sulle Fonderie Pisano è motivo di soddisfazione. Si badi bene, non un traguardo. Pur trattandosi, invero, di una svolta epocale nei rapporti tra lo Stato e le questioni ambientali". Così il deputato del Movimento 5 Stelle Nicola Provenza dopo la prima udienza in tribunale a Salerno nel procedimento contro la proprietà dello stabilimento di Fratte.

"Grazie all’azione di questo governo, infatti, le Istituzioni invertono la rotta, trasformandosi finalmente in quel che avrebbero sempre dovuto essere: garanti del benessere della popolazione - rivendica Provenza - vigili sull’accertamento di fatti e verità. Penso che sarebbe un errore politico disperdere preziose energie facendo la conta dei presenti e degli assenti, attribuendo meriti, disegnando gerarchie per quella che è solo la prima, significativa riga di una pagina tutta da scrivere. E che farà parte, ne sono certo, di un’ampia e complessa strategia di prevenzione", aggiunge.

Non solo. Il medico prestato alla politica aggiunge: "Per quel che mi riguarda, il concetto di azione e partecipazione politica resta immutato: ascolto dei bisogni dei cittadini, rispetto e senso di responsabilità per il mandato conferitomi, appassionata ed incessante azione per garantire diritti imprescindibili, come quello alla salute", conclude l'esponente pentastellato. Il presidente del comitato Salute e Vita, Lorenzo Forte, nei giorni scorsi aveva ringraziato il ministro Sergio Costa e attaccato duramente il comune di Salerno.