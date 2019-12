L'ultimo gesto d'amore di Mariapia, donati gli organi Il fegato della 24enne ha potuto salvare una persona da tempo in attesa

L'ultimo gesto d'amore di Mariapia è stato compiuto oggi con la donazione di organi. L'intervento si è tenuto qualche ora fa all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. La 24enne era arrivata in gravi condizioni cinque giorni fa dopo un incidente stradale, aveva lottato contro la morte ma ieri non ce l'ha fatta ed è morta. Con quest'ultimo gesto ha potuto salvare la vita di una persona che da tempo era in attesa del fegato.

Quando ieri mattina i medici hanno riscontrato la morte cerebrale, hanno avvicinato i familiari che senza esitazione, pur lacerati dal dolore per aver perso l’unica figlia, hanno immediatamente acconsentito al prelievo degli organi.

La macchina organizzativa si è messa in moto e mentre a Salerno si procedeva con l’accertamento di morte, il Centro Regionale Trapianti provvedeva ad organizzare le varie equipe da far giungere al Ruggi. Poi, all’improvviso, è arrivata la segnalazione da parte del Centro Nazionale Trapianti di una emergenza nazionale per cui si è dovuto attendere che arrivasse da fuori regione l’equipe per prendere il fegato.

“Ancora una volta una persona in imminente pericolo di vita è stata salvata dalla generosità di chi ha voluto guardare oltre il dolore personale – ha sottolineato il Commissario Straordinario Vincenzo D’Amato – Ringrazio quindi la famiglia della giovane donna prematuramente scomparsa e tutto il personale che in queste ore si è adoperato con grande abnegazione per consentire a tutte le equipe di prelevare gli organi e portare il prezioso dono a destinazione”.