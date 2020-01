Lungomare di via Leucosia "sembra un'area sotto bombardamento" La stoccata dell'assessore comunale di Salerno, Dante Santoro, all'amministrazione

Un Lungomare fatiscente la cui situazione è andata peggiorando a causa degli ultimi giorni di cattivo tempo. Le pessime condizioni in cui versa il litorale di via Leucosia non sono nuove, uno dei rappresentati del quartiere di Mercatello, Vittorio Adesso, le aveva già descritte alcune settimane fa, quando aveva dichiarato: “Sappiamo che l’anno prossimo sarà fatto il ripascimento della zona, ma sappiamo anche che purtroppo non ci sono fondi per la riqualificazione dell’area. Il lungomare versa in una situazione molto grave ed essendo la porta Est di Salerno riteniamo che ci siano determinate urgenze da dover sistemare”.

Oggi, in merito alla situazione, arriva una nota del consigliere comunale Dante Santoro, che afferma: “Potrebbe essere un paradiso terrestre, spiagge e mare in piena città, invece sembra un’area sotto bombardamento da anni: ecco a voi il Lungomare in via Leucosia a Mercatello. De Luca, sindaco fantasma e company al posto di fare “chiacchiere e tabacchere” dovevano restituire quest’area incantevole ai salernitani... neanche questo sono stati capaci di fare. Vergogna" L'amara conclusione del consigliere. É polemica dunque sulle condizioni di degrado in cui versa quel litorale, Santoro si dice dunque pronto ad attivare e continuare la sua operazione “fiato sul collo" per ripristinare il lungomare in via Leucosia.