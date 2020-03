Covid-19: sono 4 i tamponi positivi nel Salernitano Gli ultimi aggiornamenti dell'unità di crisi

Con la giornata di oggi, su 502 tamponi effettuati in Campania sono 77 quelli che hanno dato esito positivo. Numeri in leggero calo in tutta la regione. Nel Salernitano, l'unità di crisi della regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati elaborati dai centri di riferimento a partire dal pomeriggio odierno. Dal laboratore del Ruggi D'Aragona su 49 tamponi analizzati solo 4 sono risultati positivi al Covid-19. In provincia di Salerno, ad oggi, sono 183 i casi di coronavirus registrati.

Nel pomeriggio la sindacalista salernitana Margaret Cittadino, risultata positiva al coronavirus nelle scorse settimane, ha lanciato un appello per migliorare le condizioni di assistenza domiciliare per chi cerca di combattere questo virus lontano dagli ospedali.

A Mercato San Severino è venuto a mancare, presso l'Ospedale Fucito, un cittadino residente a Montesarchio. A comunicarlo è stato il sindaco Antonio Somma. La vittima è un 50enne originario della provincia di Benevento ma domiciliato nella Valle dell'Irno.

Infine, all'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania arriva il Tocilizumab, farmaco anti artrite utilizzato, in via sperimentale, per curare i pazienti affetti da coronavirus. A sollecitare la sperimentazione la dottoressa Laura Pesce, responsabile del reparto di oncologia del nosocomio vallese.