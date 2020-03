Coronavirus: positive madre e figlia a Salerno Aumentano i casi in città, la ragazza era tornata dal Nord

Sono 4 i tamponi risultati positivi al coronavirus in provincia di Salerno nella serata di ieri. Numero in forte diminuzione rispetto alle giornate precendenti. Nonostante il calo di contagi, aumentano i casi a Salerno città. Sono risultate positive una madre e una figlia della zona orientale cittadina. La ragazza era da tornata da Bergamo qualche tempo fa. La donna è stata trasferita all'ospedale nell'arco della mattinata di ieri ed è stata ricoverata. Da alcuni giorni presentava sintomi. Nei giorni precedenti era già stato trasportato presso l'ospedale il marito. Aumentano, dunque, i casi di contagi registrati dopo "la grande fuga dal Nord" di studenti e lavoratori fuorisede che hanno deciso di far ritorno al Sud a causa dell'emergenza sanitaria.