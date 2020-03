Covid-19: altri 12 tamponi positivi, salgono a 232 i casi L'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale

Altri 12 tamponi sono risultati positivi su 59 esaminati in giornata. Questo l'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi della Regione Campania, sui dati appena emersi dal centro del Ruggi D'aragona. Salgono a 232, quindi, i casi su tutto il territorio Salernitano. Mnetre, aumentano a 1242 i casi in tutta la Campania. Inoltre, dall'incontro dei dati della Asl, sono 318 i cittadini contagiati, ricoverati con sintomi, 123 i pazienti in terapia intensiva e 631 i pazienti in isolamento domiciliare.

Sono i numeri aggiornati dall'unità di crisi regionale. Ieri è stato il giorno "nero" per la Campania, ma anche per l'italia. Sono aumentati i decessi, con un leggero calo dei contagi. Questa mattina il governatore De Luca ha scritto al governo, chiedendo un immediato intervento per supportare il territorio e la sanità.

Notizia dell'ultim'ora è quella di cinque persone risultate positive a Vietri sul Mare. Questa mattina, sono giunti anche i risultati sui tamponi fatti in una casa di cura di Sala Consilia. Su 24 ospiti, ben 16 sono risultati positivi. E' di pochi minuti fa la notizia di un secondo contagio a Fisciano e di un altro a Mercato San Severino. Mentre è deceduto un 66enne di San Marzano sul Sarno.