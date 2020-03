Covid-19: altri 17 tamponi positivi nel Salernitano L'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale. Due i decessi a Salerno e in Provincia

Altri 17 su 198 tamponi sono risultati positivi a Covid-19. E' quanto emerso dall'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi della Regione Campania che ha comunicato i test effettuati in giornata e il numero dei contagi. Sulla base di circa 9 laboratori attivi su tutto il territorio i positivi in Campania oggi sono stati 164, per un totale complessivo di 2231 casi. A Salerno e in Provincia dovrebbero essere circa 350 i casi verificati.

Nella giornata di oggi, su 5 tamponi esaminati dall'Asl a Cava de'Tirreni, solo un cittadino è risultato positivo. Mentre, a Pontecagnano Faiano il sindaco Lanzara ha annunciato la presenza in città di altre 7 casi. In giornata, purtroppo, sono stati due i decessi: una donna di 87 anni di Sala Consilina, trasferita ieri dalla casa di riposo al Campolongo Hospital di Eboli, e un'altra donna, 80enne di Ogialiara e ricoverata al Ruggi.

Questa sera, inoltre, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha emanato una nuova ordinanza per prorogare la chiusura dei comuni del Vallo di Diano ritenuti "zone rosse", almeno fino al 14 di febbraio.