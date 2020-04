Covid-19: ancora 8 tamponi positivi al Ruggi L'ultimo bollettino dell'unità di crisi regionale

Otto tamponi positivi al Ruggi d'Aragona. Continuano a diminuire i numeri a Salerno e in provincia, riguardanti nuovi casi di contagio. Su 359 tamponi esaminati nella giornata di oggi al laboratorio del Ruggi di Salerno, solo 8 sono risultati ancora positivi al Covid-19. Situazione diversa all'ospedale di Eboli dove nessun tampone, su 57 analizzati, è risultato positivo. Sono 50 i positivi di oggi in Campania, portando a più di 630 casi la provincia di Salerno.

Buone notizie giungono dalla Direzione Generale dell'ASL: a Salerno città sarebbero 30 i cittadini attualmente contagiati, 25 dei quali asintomatici e nessuno ricoverato in terapia intensiva. Intanto, da Scafati saranno trasferiti all'ospedale Da Procida di Salerno alcuni pazienti risultati positivi al coronavirus e che erano in isolamento domiciliare. La decisione è stata presa in seguito all'appello lanciato dal sindaco Cristoforo Salvati di isolare i contagiati per evitare la diffusione del contagio in famiglia.

Molte città in provincia di Salerno stanno disponendo la chiusura di tutte le attività commerciali per le giornate del 25 e 26 aprile. Tra queste Sarno, Cava de'Tirreni e Giffoni.