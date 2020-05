Lungomare, De Luca: "Le 2 cafone siano denunciate e paghino" Il governatore contro le due donne che a Salerno hanno inveito nei confronti della municipale

"Se perdiamo il controllo della società, ci avviamo verso un'ecatombe: in Campania, con la nostra densità demografica, dobbiamo avere il doppio della prudenza. Ecco perché rinnovo l'appello all'uso della mascherina, voglio fare poi i miei complimenti la Polizia Municipale di Salerno che ieri ha fermato due signore venute da un comune della provincia a Salerno, che hanno dato prova di cafoneria e inciviltà, e pretendevano anche di avere ragione. Cose da pazzi. Si sono rifiutate di dare i documenti di identità, si sono messe ad imprecare contro le vigilesse che facevano nient'altro che il proprio dovere".

Con queste parole il governatore Vincenzo De Luca ha commentato dalla sua pagina Facebook l'episodio verificatosi sul Lungomare di Salerno ieri sera quando due donne senza mascherina si sono rifiutate di collaborare con la Polizia Municipale impegnata nei controlli delle norme anti-Covid, non volendo indossare il dispositivo di sicurezza, nonostante le sollecitazioni.

Clicca qui per leggere "Salerno senza mascherina sul Lungomare: scoppia il parapiglia"

"Mi auguro che queste due cafone siano denunciate e che siano chiamate a pagare le sanzioni e a pagare anche sul piano penale insieme con altri signori che hanno inveito contro agenti della polizia municipale che facevano il proprio dovere. Mi auguro che il proprio dovere lo facciano tutti, tutti gli agenti delle forze dell'ordine perché il dovere di tutelare la salute è un dovere di tutti per tenere la situazione sotto controllo. Non abbassiamo la guardia e non giriamo la testa dall'altra parte - ha concluso il presidente De Luca.

Sul caso si era espresso anche il sindaco Vincenzo Napoli invitando la cittadinanza ad evitare comportamenti irresponsabili.

Clicca qui per leggere Caos sul Lungomare, il sindaco: "Dobbiamo rispettare le regole"