Roccadaspide: contagi in corsia tra sanitari e pazienti Preoccupazione in ospedale

Ancora un focolaio in corsia, preoccupazione all'ospedale di Roccadaspide: in tutto sono 17 le persone contagiate dal Coronavirus dopo il ricovero di un paziente infetto. In seguito a uno screening egffettuato sono risultati positivi in 8 tra infermieri e portantini in servizio, 9 invece i pazienti che in questi giorni si trovavano nei reparti di Medicina Generale e Lungodegenza. Saranno trasferiti ora al Covid Hospital di Agropoli, Eboli e Scafati. Sanificati poi i reparti.