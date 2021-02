Covid: 100 nuovi casi a Salerno, 502 in sette giorni Impennata di contagi nel capoluogo, il sindaco chiude due scuole. A San Marzano si torna alla Dad

Si fa sempre più allarmante la situazione sanitaria nella città di Salerno: l'unità di crisi regionale ha comunicato altre 100 positività al Covid nel capoluogo che, aggiunte alle 402 dei giorni scorsi, fanno salire a 502 il dato settimanale dei nuovi infetti. Quasi il doppio rispetto ai 281 della settimana precedente. Una crescita improvvisa che potrebbe far scattare misure più stringenti. Nel frattempo il sindaco ha sospeso fino al 12 febbraio le attività didattiche in presenza del plesso scolastico Monsignor Giovanni Pirone dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II per alcune positività. Stessa decisione è stata presa per il plesso scolastico "Don Peppe Diana" di Matierno dell’Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino. Non va meglio nel resto della provincia dove si contano altri 205 nuovi casi. Intanto dopo Agropoli, scuole chiuse anche a San Marzano sul Sarno: «Ho appena firmato un’ordinanza di sospensione delle attività in presenza presso i plessi scolastici dell’istituto comprensivo statale “SS.Giovanni Paolo II -Anna Frank “ , dopo nota acquisita dall’Ente in data odierna, con la quale la Dirigente Scolastica chiede la sospensione cautelativa delle attività didattiche dall'8 febbraio al 21 febbraio per il verificarsi di casi di positività nelle scuole».