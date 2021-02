Allerta meteo, il sindaco di Salerno chiude tutte le scuole Sospesa la didattica in presenza per la giornata di domani

A causa dell'allerta meteo prevista per domani, martedì 9 febbraio, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli - al termine del COC (Centro operativo comunale) riunitosi alle ore 19 di oggi - ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, nonché di tutti i servizi educativi all’infanzia, con contestuale chiusura delle scuole e istituti, autonomi e/o paritari, su tutto il territorio comunale per l’intera giornata di domani.

Nelle scorse ore analogo provvedimento era stato già adottato dai sindaci dei comuni di Nocera Inferiore, Sapri e Cava de' Tirreni. Le preoccupazioni maggiori, infatti, riguardano proprio la provincia di Salerno. La Protezione Civile regionale ha specificato che «massima attenzione dovrà essere posta sulle zone 3, 6, 8 (Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento; Zona 8: Basso Cilento) dove il livello di criticità idrogeologica è Arancione. Qui si segnala anche il rischio di Instabilità di versante, localmente anche profonda con possibili frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango».