Raffaele muore a soli 17 anni. "Un ragazzo speciale, unico" Il cordoglio della preside"Una vita che si spegne così presto toglie un po’ di futuro a tutti noi"

Morto a soli 17 anni, probabilmente a causa di un arresto respiratorio. La scomparsa di Raffaele ha sconvolto l'intera comunità di Castiglione del Genovesi. Il ragazzo, che frequentava il liceo classico Francesco De Sanctis a Salerno, pare stesse male già da alcuni giorni per una bronchite, proprio a causa di questi problemi, era stato visitato e sottoposto a tampone anti-Covid che aveva dato esito negativo. Nelle ultime ore il quadro clinico è tragicamente precipitato, provocandone il decesso.

Il dirigente scolastico Cinzia Lucia Guida e la comunità del liceo “De Sanctis si stringono attorno al dolore della famiglia:

”Ciao Raffaele,

Questa mattina una triste notizia ha addolorato l’intera comunità scolastica. La scomparsa di Raffaele ha scosso tutti noi in un momento già così complicato e difficile; una dolorosa notizia che ci lascia tutti attoniti, increduli e senza parole. Una morte improvvisa, senza spiegazione. Vorremmo cercare di dare senso a quello che è successo, a ciò che ha interrotto il progetto di vita di Raffaele. Ognuno di noi viene toccato nel profondo dell’affetto, nel senso di impotenza e nel dolore. Una vita che si spegne così presto toglie un po’ di futuro a tutti noi che abbiamo conosciuto uno studente speciale, sensibile, generoso e per questo unico.

Cari genitori, vi siamo vicini e vorremmo aiutarvi a trovare la forza per sopportare la perdita di vostro figlio."

L'ultimo saluto al ragazzo si svolgerà oggi, alle ore 15, nella chiesa di San Michel Arcangelo.