Salerno, protesta al Genio Civile: imprenditori contro De Luca Presidiati gli ingressi di via Ligea e via Sabatini, traffico bloccato sua via Roma |FOTO E VIDEO

Non sono mancati i momenti di tensione durante la protesta di questa mattina al davanti al Genio Civile di Salerno. Imprenditori, ristoratori, artigiani, lavoratori a partita Iva ed anche una delegazione di genitori del coordinamento scuole aperte si sono dati appuntamento alle 10 davanti agli uffici della regione dove il governatore è solito registrare il video aggiornamento trasmesso via social. Una mobilitazione per far sentire la loro voce e manifestare il proprio dissenso per le scelte e le chiusure decise. Polizia, Guardia di Finanza e Vigili urbani dalle prime ore di questa mattina presidiano i due ingressi del Genio Civile, sia quello in via Sabatini che l’altro in via Ligea. Rabbia e parole di disperazione da parte dei rappresentanti delle categorie. Al centro della protesta la carenza di aiuto da parte del governo, che con i ristori, ritenuti miseri non è riuscito ad aiutarli a fronteggiare i gravi danni economici subiti a causa del coronavirus.

Dopo circa un ora e mezza di contestazioni sotto gli uffici, il presidio si è trasformato in un corteo che ha attraversato Il lungomare fino all'altezza di via Piazza Santa Lucia dove i manifestanti hanno bloccato il traffico. A gran voce, i manifestanti chiedono un incontro con quale istituzione: "Non si può continuare così, noi vogliamo lavorare."