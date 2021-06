Furti a raffica a Salerno, il Codacons "chiama" il prefetto Marchetti: che fine hanno fatto e a cosa servono le telecamere installate in città?

"Quello che sta accadendo a Salerno città da diverse settimane è di una gravità inaudita, il Codacons chiederà un intervento urgente del Prefetto per la convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica". Questa la presa di posizione dopo l'ultimo raid messo a segno contro un'attività commerciale della città, l'ennesimo di una lunga serie.

"La criminalità organizzata si è accorta del terreno fertile qui in città a causa di un’amministrazione debole che non affronta seriamente il

problema della sicurezza, dove sono le telecamere? Costano molto ma se non servono neanche da deterrente per quale motivo installarle? Il comune dichiarò che il 98 % delle telecamere è funzionante. Che fine hanno fatto?": queste le domande che si pone l'avvocato Matteo Marchetti.

Per la guida del Codacons "è in corso una strategia intimidatoria nei confronti dei commercianti salernitani per questo chiederemo al prefetto di convocare urgentemente il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Viene poi da chiedersi dove sono le istituzioni tutte. Ed anche la camera di commercio, che tra l’altro ha anche contribuito per una parte al finanziamento delle telecamere, perché non alza la voce vista questa situazione di emergenza?", l'accusa di Marchetti.