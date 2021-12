Salerno, riaprono i centri vaccinali chiusi a Natale: code, risse e tensione Da Sant'Eustachio all'Augusteo centinaia di persone in fila: necessario l'intervento dei carabinieri

La premessa doverosa è che non riguarda solo Salerno e la situazione è comune a tante altre realtà. Ma le scene viste nel pomeriggio davanti ai centri vaccinali non offrono certo uno spaccato incoraggiante della macchina organizzativa e gestionale.

Centinaia e centinaia di persone in fila per ore sia all'Augusteo che a Sant'Eustachio: un'attesa lunga, con persone in fila e ammassate in attesa di essere convocate per la somministrazione del vaccino.

E, inevitabilmente, saltano i nervi: non sono mancati momenti di forte tensione all'esterno tra la gente in coda. Al teatro Augusteo si è reso necessario l'intervento dei carabinieri: quattro pattuglie sono arrivate per sedare gli animi ed evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Stessa situazione anche a Sant'Eustachio, nella zona orientale, dove il piazzale del centro vaccinale era letteralmente stracolmo. Anche qui tensioni e disagi per le tantissime persone in attesa.

Le conseguenze della chiusura dei centri vaccinali nei giorni delle feste di Natale si sono fatte vedere subito alla riapertura di oggi: e non pochi hanno rinunciato a farsi immunizzare, davanti alla prospettiva di un intero pomeriggio da trascorrere in fila.