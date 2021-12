Casi Covid al Comune, ora negli uffici si entra solo su appuntamento L'ordinanza firmata dal sindaco dopo i contagi registrati tra i dipendenti

Una ulteriore stretta per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha firmato in queste ore l'ordinanza che prevede ingressi contingentati negli uffici di palazzo di città.

Dopo i contagi registrati tra Anagrafe, Ragioneria e Politiche sociali, il giorno della vigilia di Natale è scattata la sanificazione straordinaria degli ambienti.

L'accesso agli uffici non sarà libero: così come disposto dal primo cittadino, per entrare bisognerà prendere appuntamento. Anche all'interno, previsto un numero contingentato di persone per evitare assembramenti. Il provvedimento, a partire da oggi, sarà in vigore almeno fino al 31 dicembre.