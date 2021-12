La Cgil: "Più personale per tenere aperti i centri vaccinali tutto il giorno" L'appello del segretario della Funzione pubblica, Antonio Capezzuto

"La recrudescenza del contagio da Covid 19 di questi giorni sta accelerando la volontà di molti cittadini di completare il ciclo vaccinale con la terza dose booster o di procedere per la prima volta alla vaccinazione. Molti però sono ancora i problemi presso i diversi centri vaccinali aperti sul territorio. È necessario trovare una soluzione alle code enormi, alle attese sotto la pioggia e al nervosismo imperante che sfocia in alcuni casi anche in rissa. Bisogna aprire i centri vaccinali H24 su tutto il territorio. Bisogna correre e presto". Questo l'appello che arriva da Antonio Capezzuto, segretario della Fp Cgil di Salerno.

Parole che assumono un significato particolare alla luce del caos registrato oggi pomeriggio nei centri vaccinali della città, dal teatro Augusteo a Sant'Eustachio.

"Si recluti urgentemente il personale necessario e si proceda a vaccinare durante tutta la giornata - insiste Capezzuto -. Chiediamo un maggiore presidio, allo stesso tempo, delle forze dell'ordine affinché gli operatori sanitari impegnati in questa dura e impegnativa campagna vaccinale possano lavorare in tranquillità al servizio della comunità, evitando una pericolosa escalation di episodi di violenza tra cittadini".