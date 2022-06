Salerno nel degrado, Figliolia: "Fare qualcosa, disastrose condizioni igieniche" "Servono azioni tempestive non più procrastinabili"

“Non debbo più tacere. Non posso più far finta di niente. La mia coscienza di cittadina, di mamma, di dirigente scolastica che ha cuore la salute delle persone mi impone di gridare che occorre fare assolutamente qualcosa, come nei momenti di massimo allarme sociale.

Davanti a quanto è sotto gli occhi di tutti era inevitabile il richiamo del Presidente De Luca, come sempre attento osservatore della realtà cittadina, ad un intervento tempestivo da parte dell’amministrazione comunale, e in particolare dell’assessorato all’ambiente, per una sollecita soluzione del degrado in cui versa il verde pubbico”. A dirlo in una nota è Barbara Figliolia, Consigliera Comunale Presidente della Commissione Politiche Sociali.

“Le disastrose condizioni igieniche di aiuole e giardini pubblici e di molta parte della nostra città – prosegue la Figliolia – richiedono azioni tempestive non più procrastinabili da parte di tutti gli organi preposti, compresa l’ASL, alla tutela dell’igiene, della salute pubblica e del decoro cittadino.

È semplicemente doveroso garantire ai cittadini di poter usufruire in sicurezza del verde pubblico, salvaguardando nel contempo anche l’immagine della città soprattutto in un periodo, come quello estivo, in cui numerosi turisti scelgono Salerno come meta delle loro vacanze estive.

È necessario conseguentemente che l’amministrazione intervenga sollecitamente, anche nelle more del completamento del bando in corso, mediante l’adozione di strumenti d’urgenza massima dettati dalla gravità della situazione, come la disinfestazione, derattizzazione e altre misure idonee a tutelare la salute dei cittadini” conclude la Figliolia.