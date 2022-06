Città sporca: Salerno Pulita accoglie la richiesta di incontro di Federalberghi "Siamo tutti al lavoro per il bene della città. Garantiamo massima disponibilità"

"Siamo tutti al lavoro per il bene di Salerno", così rispondono da Salerno Pulita alla richiesta di un incontro da parte di Federalberghi e Sib per far fronte all'allarme su città sporca e abbandono, e cercare soluzioni.

Dalla municipalizzata, tramite una nota, hanno fatto sapere che "con grande piacere" accettano la richiesta di una riunione pervenuta nei giorni scorsi dai rappresentanti Antonio Ilardi e Alfonso Amoroso.

"Ogni soluzione che punta al miglioramento della raccolta differenziata e della qualità di vita della nostra città sara' valutata con attenzione e, dove possibile, accolta. Siamo pronti ad incrementare i servizi per la raccolta differenziata per bar, ristoranti, strutture turistiche e stabilimenti balneari: a tutti gli operatori commerciali chiediamo massima collaborazione e garantiamo massima disponibilità. Entro l'inizio della prossima settimana, dunque, inviteremo i rappresentanti di Federalberghi e Sib ad un confronto costruttivo e concreto", scrivono da Salerno Pulita.

La richiesta di un incontro era stata fatta anche “in previsione dei considerevoli flussi di visitatori, che già in questi giorni affollano la città di Salerno"

"Nell’occasione, evidenzieremo l’urgenza di conseguire condizioni di maggiore pulizia della città, adottando, a tal fine, opportune iniziative organizzative, sanzionatorie e di sensibilizzazione del senso civico dei cittadini salernitani”, si legge nella nota a firma dei rappresentanti Federalberghi e Sib.