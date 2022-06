Degrado a Salerno, opposizione all'attacco: "Sfiducia a Natella" Per i consiglieri di minoranza è emergenza. Il sindaco Napoli difende l'assessore all'Ambiente

Il degrado a Salerno ancora al centro di polemiche da parte di cittadini ed esponenti politici. Le contestazioni degli ultimi giorni agitano anche la maggioranza: nel mirino delle critiche l’assessore Massimiliano Natella. L'opposizione compatta tenta la sfiducia l'assessore all’ambiente. Ma il sindaco replica: "Natella non è in discussione, ha la nostra fiducia e considerazione”. Per il primo cittadino non ci sono difficoltà che riguardano la maggioranza e ridimensiona le polemiche sviluppatesi a seguito dall’attacco dai Moderati, seppur ridimensionato nella seconda nota a firma ella consigliera Barbara Figliolia. Il primo cittadino ha spiegato: “Attualmente ci sono due gare, una già espletata per i capistrada e una in corso di definizione che riporteranno la situazione in un’ordinata visione e un ordinato svolgimento della manutenzione del verde”. La fascia tricolore ha anche sottolineato che le tempistiche dilatate si sono verificate in quanto “abbiamo seguito pedissequamente i dispositivi di legge che ci impongono attenzione, tempi e considerazioni di natura tecnica, alle quali abbiamo dato risposta”.

A fargli eco l’assessore Natella: “La situazione purtroppo è di emergenza rispetto a delle problematiche che si sono accumulate nel tempo, in seguito ad un’indagine della magistratura che ha messo fuori gioco tutti gli appalti in essere. Abbiamo programmato “un tampone” per l’emergenza, con una gara ponte. Ma è evidente che una gara ponte, con poche migliaia di euro, rispetto un appalto, non può essere sufficiente a garantire in maniera contemporanea, in tutta la città, un servizio efficiente. Abbiamo lavorato di questi mesi per programmare dei servizi efficienti per il futuro, sapendo che c’era uno scotto da pagare che, con il caldo, poteva degenerare. E questo è quello che sta accadendo. Ma la soluzione del problema è la partenza dell’appalto. Siamo nella fase finale, la ditta che si è aggiudicata l’appalto ha pochi altri giorni di tempo per presentare la documentazione. Noi saremo pronti ad affidare il prima possibile il servizio, quindi partirà la causa sociale con il riassorbimento dei 58 lavoratori delle coop che la ditta dichiara di voler assumere. Si ripartirà così le manutenzioni. E’ evidente che non è possibile riprendere tutto in un giorno, ma cominceremo a rimettere a posto le cose. Vediamo la luce in fondo al tunnel”, ha assicurato. E sul “fuoco amico” all’interno della stessa maggioranza che ha sollevato dubbi sull’operato, pur sapendo le condizioni e le problematiche di partenza, l’assessore risponde: “Essere amministratori significa saper gestire anche delle pressioni e spiegare ai cittadini quali sono le difficoltà. Io sono tranquillo”.

Intanto, i consiglieri d’opposizione hanno ufficializzato la richiesta di una mozione di sfiducia contro l’assessore all’ambiente del Comune di Salerno, Massimiliano Natella. Per il consigliere Roberto Celano: “Devono emergere le contraddizioni in maggioranza. De Luca accusa Natella, parlando di un’amministrazione incapace, ma è lui a muovere i fili da trent’anni. Ovviamente ora i deluchiani dovranno votare la sfiducia verso Natella, altrimenti formalmente, non solo nei fatti, saranno corresponsabili con l’amministrazione del degrado, dello sfascio e dell’abbandono della città”. Per il capogruppo di Forza Italia, in città non vi è un problema solo di verde pubblico: “La città è pieno di rifiuti, non c’è spazzamento adeguato. Insomma, mancano i servizi essenziali”. Il consigliere ha quindi parlato di una vera e propria emergenza invitando il primo cittadino a far valere la sua autorità sanitaria: “C’è bisogno di un’ordinanza urgente. Si deve effettuare un servizio di manutenzione straordinaria e, perché no, anche di disinfestazione della città. Siamo in completa emergenza, nelle condizioni in cui si trovano le amministrazioni che oramai sono sull’orlo del default”.